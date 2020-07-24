Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.
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более800%
прибыли
в месяц
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более100
торговых
инструментов
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более80%
исполнения
сигналов *
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.
Наши сигналы работают.Убедитесь в этом сами!
Торговый сигнал
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Инструмент NZD/CAD (sell)Текущая отметка 0.8573
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Take Profit 0.8528Stop Loss 0.8604
Отработка торгового сигнала
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Прошла пунктов 45Прибыль с одного лота 450$ = 29 250 Р
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Задействованные средства 650$Доход в % от задействованных средств 69%
Торговый сигнал
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Инструмент GPB/USD (sell)Текущая отметка—
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Take Profit —Stop Loss —
Отработка торгового сигнала
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Прошла пунктов 38Прибыль с одного лота 380$ = 24 890P
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Задействованные средства 1 290 $Доход в % от задействованных средств 29%
Торговый сигнал
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Инструмент AUD/CAD (buy)Текущая отметка 0.9329
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Take Profit 0.9399Stop Loss 0.9305
Отработка торгового сигнала
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Прошла пунктов 70Прибыль с одного лота 710$ = 48 280 Р
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Задействованные средства 720$Доход в % от задействованных средств 97%
Торговые сигналы – это ваша возможность совершать сделки:
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быстро
Оперативный способ доставки торговых сигналов через Telegram-канал
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просто
Исчерпывающая информация для совершения сделок: инструмент, текущая цена, стоп лосс и тейк профит
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точно
Высокая точность исполнения торговых сигналов: выполняется до 80% прогнозов
Торговые сигналы подойдут
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Для новичков
Для того, чтобы компенсировать отсутствие опыта и научиться торговать самостоятельно.
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Для опытных
Для того, чтобы застраховать свои сделки и снизить финансовые риски.
Торговые сигналы это
ежедневные рекомендации по совершению сделок на финансовых рынках, которые формируют ведущие эксперты и аналитики. В основе каждого сигнала лежат данные технического и фундаментального анализа, а также личный опыт торговли специалистов.
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.