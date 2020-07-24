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Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.

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    100

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    инструментов

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    исполнения
    сигналов *

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.

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Наши сигналы работают.

Убедитесь в этом сами!
24.07.20

Торговый сигнал

  • Инструмент NZD/CAD (sell)
    Текущая отметка 0.8573
  • Take Profit 0.8528
    Stop Loss 0.8604

Отработка торгового сигнала

  • Прошла пунктов 45
    Прибыль с одного лота 450$ = 29 250 Р
  • Задействованные средства 650$
    Доход в % от задействованных средств 69%
22.08.20

Торговый сигнал

  • Инструмент GPB/USD (sell)
    Текущая отметка
  • Take Profit
    Stop Loss

Отработка торгового сигнала

  • Прошла пунктов 38
    Прибыль с одного лота 380$ = 24 890P
  • Задействованные средства 1 290 $
    Доход в % от задействованных средств 29%
17.08.20

Торговый сигнал

  • Инструмент AUD/CAD (buy)
    Текущая отметка 0.9329
  • Take Profit 0.9399
    Stop Loss 0.9305

Отработка торгового сигнала

  • Прошла пунктов 70
    Прибыль с одного лота 710$ = 48 280 Р
  • Задействованные средства 720$
    Доход в % от задействованных средств 97%

Торговые сигналы – это ваша возможность совершать сделки:

  • быстро

    Оперативный способ доставки торговых сигналов через Telegram-канал

  • просто

    Исчерпывающая информация для совершения сделок: инструмент, текущая цена, стоп лосс и тейк профит

  • точно

    Высокая точность исполнения торговых сигналов: выполняется до 80% прогнозов

Торговые сигналы подойдут

  • Для новичков

    Для того, чтобы компенсировать отсутствие опыта и научиться торговать самостоятельно.

  • Для опытных

    Для того, чтобы застраховать свои сделки и снизить финансовые риски.

Торговые сигналы это

ежедневные рекомендации по совершению сделок на финансовых рынках, которые формируют ведущие эксперты и аналитики. В основе каждого сигнала лежат данные технического и фундаментального анализа, а также личный опыт торговли специалистов.

Подпишитесь на торговые сигналы прямо сейчас
Оставьте свои контактные данные и получите подробную инструкцию для доступа к торговым сигналам.
Бесплатно
+1

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками и может принести не только прибыль, но и убытки.

Оставить заявку